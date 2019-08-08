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namazı nasıl kılınır? Cuma namazında hangi dualar okunur, kaç rekattır? İşte ayrıntılar

Mübarek gününün gelmesi vesilesi ile vatandaşlar huzur buluyor. Bu mutlu günün coşkusunu yaşayanlar sevdikleri ile de bu güzel anları paylaşmak istiyor. Müslüman alemi için en önemli en mübarek günlerden sayılan Cuma gününün coşkusu bir başka oluyor. Her hafta aynı heyecanla yaşanan bu duygu bu Cuma günü de yaşanacak. Öğle ezanı ile birlikte için camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak, dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek. Bu bağlamda vatandaşlar arama motorlarında "Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Buna göre; haberimizin detaylarından Cuma namazının nasıl kılınacağını ve kaç rekat olduğunu öğrenebilir, Cuma namazı ile ilgili merak ettiğiniz en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte bilgileri..

Giriş Tarihi: 9.8.2019 01:22
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazında hangi dualar okunur, kaç rekattır? İşte ayrıntılar

İslam alemi için en mübarek gün sayılan günü geldi çattı. Cuma gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar ayrı bir huzurlu oluyor, mübarek Cuma'nın coşkusunu hissediyorlar. Sevdikleri ile bu güzel bu mübarek anın paylaşımını yapan vatandaşlar aynı zamanda ibadetlerini yerine getirecek olmanın keyfinin sürüyorlar. Bu bağlamda her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de eller semaya açılacak, dualar edilecek, namazlar kılınacak ve ibadetler yerine getirilecek. Bunun için vatandaşlar arama motorlarında " nasıl kılınır?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. İşte bilgileri ile adım adım Cuma namazı kılınışı..

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT? ABDEST NASIL ALINIR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, Diyanet'in açıkladığı bilgiler eşliğinde abdest alma ve okunacak dualar konusuna yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.

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Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazında hangi dualar okunur, kaç rekattır? İşte ayrıntılar
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