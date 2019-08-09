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Müslüman alemi için önem arz eden Cuma gününde namaz saatleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Cuma namazının kılınacağı saat konusunda bilgi edinmek isteyen binlerce vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 9 Ağustos Cuma saati bilgilerini araştırıyor. Bilindiği üzere saatleri Türkiye'nin 7 bölgesi ile 81 ilinde değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda ‘’ Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 9 Ağustos , ve Cuma namaz saatleri kaçta? ’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu özel ve anlamlı günde eller semaya yükselecek ve camiler dolup taşacak. Sizler için Sabah.com.tr olarak hazırladığımız haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir, , Cuma namazı saatleri vaktine erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 11:26
Cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 9 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir, Bursa ve il il cuma namaz saatleri vakti!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9 Ağustos saatleri belli oldu. Tüm camilerde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Türkiye'nin 3 büyük ili , , ve diğer illerimizin namaz saatleri merak ediliyor. Bu kılınan namaz sayesinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar aynı safta yer alır, eller semaya yükselerek dualar okunur. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte 9 , Ankara ve İzmir ve il il cuma namaz saatleri sizlerle…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 9 AĞUSTOS 2019

Diyanet'in yayınladığı belli oldu. Haberimizin devamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il namaz saati vakitlerine erişebilirsiniz.

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Cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 9 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir, Bursa ve il il cuma namaz saatleri vakti!
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