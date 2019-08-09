Cuma namazı bugün saat kaçta? İşte 9 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir, Bursa ve il il cuma namaz saatleri vakti!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9 Ağustos Cuma namazı saatleri belli oldu. Tüm camilerde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Türkiye'nin 3 büyük ili İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimizin namaz saatleri merak ediliyor. Bu kılınan namaz sayesinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar aynı safta yer alır, eller semaya yükselerek dualar okunur. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte 9 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il cuma namaz saatleri sizlerle…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 9 AĞUSTOS 2019

Diyanet'in yayınladığı 9 Ağustos Cuma namazı saatleri belli oldu. Haberimizin devamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il namaz saati vakitlerine erişebilirsiniz.