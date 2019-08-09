Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır ve abdest nasıl alınır? Cuma namazı kaç rekat, hangi dualar okunur?

İslam alemi için en mübarek gün sayılan Cuma günü geldi çattı. Cuma gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar ayrı bir huzurlu oluyor, mübarek Cuma'nın coşkusunu hissediyorlar. Sevdikleri ile bu güzel bu mübarek anın paylaşımını yapan vatandaşlar aynı zamanda ibadetlerini yerine getirecek olmanın keyfinin sürüyorlar. Bu bağlamda her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de eller semaya açılacak, dualar edilecek, namazlar kılınacak ve ibadetler yerine getirilecek. Bunun için vatandaşlar arama motorlarında "Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. İşte Diyanet bilgileri ile adım adım Cuma namazı kılınışı..

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT? ABDEST NASIL ALINIR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, Diyanet'in açıkladığı bilgiler eşliğinde abdest alma ve okunacak dualar konusuna yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.