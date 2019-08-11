Büyükada’da fayton-scooter savaşı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'a bağlı Büyükada'da iki grup arasında önceki gün kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden Adalar Polisi soruşturma başlattı. Kavganın, iki farklı aile arasında meydana geldiği belirtildi. İddialara göre; kavgaya karışan taraflardan biri Büyükada'da fayton, diğeri ise kiralık scooter taşımacılığı yapıyordu. İki grubun arasındaki rekabet önce tartışmaya, ardından kavgaya dönüştü. Gruplar arasında uzun süredir anlaşmazlık bulunduğu ve iki tarafın arasında sık sık tartışmaların yaşandığı öne sürüldü. Olayda hafif şekilde yaralanan kişilerin olduğu, yaralıların tedavi edildiği, sağlık durumu ağır kimsenin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Adalar Polisi kavga eden grupları havaya ateş açarak durdurabildi.Kavgayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatan Adalar Polisi, panik yaşadıklarını ifade eden olay yerindeki vatandaşların da "Görgü Tanığı" sıfatıyla ifadelerine başvurdu. Kamera görüntülerini de toplayan Adalar Polisi, dakikalarca süren kavgaya karışan şüphelileri tek tek tespit etti. İki taraftan toplamda 18 şüpheli Adalar Polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve Büyükada'da bulunan Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Kavgaya karışan gruplardaki şüphelilerin birbirlerinden şikayetçi oldukları da iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi. Öte yandan kavgada yaralanan ve tedavi altına alınan CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çiftçioğlu'nun da kavganın taraflarından scooter taşımacılığı yapan gruptan olduğu iddia edildi.