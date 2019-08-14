Denizde dehşet

BUGÜN NELER OLDU

Bayram tatili için Bodrum'a gelen Gülseren Ayvazoğlu, arife günü arkadaşlarıyla birlikte bir tekneyle denize açıldı. Bitez'deki Adaboğazı Mevkisi'nde bulunan Akvaryum Koyu'na gelen grup, mola verip yüzmek için denize girdi. Gülseren Ayvazoğlu da kıyıdan 15 metre kadar açıkta yüzmeye başladı. Bu sırada 8 metrelik sürat teknesiyle koya giren ünlü sinema sanatçısı Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, Gülseren Ayvazoğlu'nun (72) üzerinden geçti. Bacaklarından ağır yaralanan Ayvazoğlu, olay yerine gelen Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait "Yaşam" Ambulans teknesi ile hastaneye kaldırıldı.Bodrum'daki özel bir hastanede ameliyat edilen ve hayati tehlikeyi atlatan Ayvazoğlu'nun, en az 4 ay ayaklarının üzerine basamayacağı bildirildi. Ayvazoğlu'nun ayaklarını tekrar kullanıp kullanamayacağının önümüzdeki süreçte belli olacağı belirtildi. Ayvazoğlu'na çarptıktan sonra kaçan ve kısa sürede Sahil Güvenlik tarafından yakalanan Gökhan Arsoy ise kazayı fark etmediğini öne sürdü. Arsoy, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Olaya tanık olan Ayvazoğlu'nun arkadaşı Halit Mengi, "Tekne çok süratli bir şekilde alana girdi. Biz önce arkadaşımıza teknenin dalgasının çarptığını sandık. Meğer üzerinden geçmiş. Tekne durmadan kaçtı. Hemen 112'den yardım istedik. Sağlık ekipleri, kısa sürede ambulans tekne ile yetişti. Sahil Güvenlik zamanında gelmeseydi arkadaşımızı belki kan kaybından kaybederdik. Ayakları neredeyse kopmak üzereydi" dedi.