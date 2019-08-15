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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Dün akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere sürpriz bir şekilde etkisini gösteren yağışlar neticesinde, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. MGM de bugüne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini duyururken, İstanbul başta olmak üzere birçok il gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul için saat de veren Meteoroloji, olası ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını da istedi. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin 15 Ağustos 2019 Perşembe günü için son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, il il sıcaklık değerlerine hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.8.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 08:22
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019

Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere ülke geneline ilişkin ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Dün gece saatlerinde İstanbul ile Marmara'da çeşitli illerde etkisini gösteren yağışlar neticesinde 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Meteoroloji de, resmi internet sitesi üzerinden gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken; İstanbul için saat uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda da vatandaşların tedbirli olması gerektiğini duyuran MGM, Kuzey ve Doğu kesimlerinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağını belirtti.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 15 Ağustos 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, İstanbul ile merak ettiğiniz illere ilişkin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019
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