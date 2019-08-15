Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere ülke geneline ilişkin hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Dün gece saatlerinde İstanbul ile Marmara'da çeşitli illerde etkisini gösteren yağışlar neticesinde 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Meteoroloji de, resmi internet sitesi üzerinden gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken; İstanbul için saat uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda da vatandaşların tedbirli olması gerektiğini duyuran MGM, Kuzey ve Doğu kesimlerinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağını belirtti.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 15 Ağustos 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, İstanbul ile merak ettiğiniz illere ilişkin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.