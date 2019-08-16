Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 17 Ağustos

İstanbul için beklenen yağış yaklaşıyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı bölgeleri başta olmak üzere yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Hafta sonunun gelişi ile beraber çeşitli planlar yaparak dışarı çıkmayı düşünen vatandaşların yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu da MGM tarafından yanıtlanmış oldu. Gün içerisinde beklediği hava durumu değerlerini resmi internet sitesi üzerinden yayımlayan kurum, kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 6 derece azalacağını belirtti. Öte yandan, Marmara'da İstanbul başta olmak üzere birçok il için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 17 AĞUSTOS

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından saatlik bilgiler ile Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir; İstanbul başta olmak üzere birçok il için beklenen sağanak yağışlar hakkında kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz.