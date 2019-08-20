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'da kaydı olmayan Suriyeliler için bugün son gün

'da kaydı olmayan Suriyelilere kaydı oldukları illere gitmeleri için tanınan süre bugün tamamlanıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 15:49
İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için bugün son gün

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele kapsamında geçici koruma' kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere dönmeleri için tanınan süre bugün sona eriyor. 22 Temmuz'da başlayan uygulama kapsamında İstanbul'da kaydı olmayan çok sayıda Suriyeli mülteci, İçişleri Bakanlığı tarafından önceden belirlenen illere sevk edildi.

Konuyla ilgili valiliğin 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, düzensiz göçle gelen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezlerinden sevk edildiği belirtilerek. "Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir" ifadeleri belirtilmişti.

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İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için bugün son gün
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