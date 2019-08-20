Son dakika haber: Meteoroloji’den kuvvetli yağmur ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ağustos Salı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı son hava durumu raporlarında bazı illerimiz için kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Sel, su baskını ve yağmur yağışı esnasında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Peki, bugün ve bu hafta hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 20 AĞUSTOS

Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporlarını bulabilir, illerimize göre saatlik hava durumu haritalarına ulaşabilirsiniz.

İşte bölgelerimize göre hava durumu…