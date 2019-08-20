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Son dakika haber: ’den kuvvetli yağmur ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Salı

’den gelen son dakika raporlarına göre akşam saatlerinden itibaren birçok ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ve ’nun birçok kesiminde yağışların kuvvetli olması beklenirken yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Vatandaşlar günlük plan yapmadan önce “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2019 tarihli hava durumu tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 20.8.2019 08:27 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 08:27
Son dakika haber: Meteoroloji’den kuvvetli yağmur ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ağustos Salı

Genel Müdürlüğü yayınladığı son raporlarında bazı illerimiz için kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Sel, su baskını ve yağmur yağışı esnasında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Peki, bugün ve bu hafta hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 20 AĞUSTOS
Haberimizde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporlarını bulabilir, illerimize göre saatlik hava durumu haritalarına ulaşabilirsiniz.

İşte bölgelerimize göre hava durumu…

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Son dakika haber: Meteoroloji’den kuvvetli yağmur ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ağustos Salı
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