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Son dakika: 'den , ve Batı için sağanak yağış ve uyarısı geldi!

Genel Müdürlüğü'nden , ve Batı başta olmak üzere yurt geneline ilişkin son dakika sağanak yağış ve uyarısı geldi. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da kelimenin tam anlamı ile sel felaketi yaşanırken birçok ilçede maddi kayıplar hat safhaya yükselmişti. Oluşabilecek olası risk durumuna karşı resmi internet sitesi üzerinden duyuruları yayınlayan MGM, İstanbul, Ankara ve Batı Karadeniz için sağanak yağış ve hava durumu uyarısı yaptı. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da karabulutlar hakim olmaya başlarken yağmur bekleniyor. Meteoroloji de oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahmin raporlarını görüntüleyebilir, Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.8.2019 18:48 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 18:48
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve Batı Karadeniz için sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi!

Marmara başta olmak üzere Batı bölgelerinde sağanak yağışlı etkisini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca, oluşabilecek olası risklere karşı Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları da peş peşe geliyor. MGM, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruda , , Batı ve Kocaeli ile Sakarya çevresi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Oluşması muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da yurttaşları uyuran kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da iş çıkış saatlerinin ardından özellikle sahil kesimlerinde karabulutlar hakim olmaya başlarken, yağmurun etkisini hissettirmesi bekleniyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu tahminleri bulabilir, Meteoroloji'nin güncel ve son dakika sağanak yağış uyarılarına ilişkin bilgi sahibi olabilirsiniz.
İşte, ayrıntılar;

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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve Batı Karadeniz için sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi!
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