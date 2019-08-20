Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve Batı Karadeniz için sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi!

Marmara başta olmak üzere Batı bölgelerinde sağanak yağışlı hava durumu etkisini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca, oluşabilecek olası risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları da peş peşe geliyor. MGM, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruda İstanbul, Ankara, Batı Karadeniz ve Kocaeli ile Sakarya çevresi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Oluşması muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da yurttaşları uyuran kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da iş çıkış saatlerinin ardından özellikle sahil kesimlerinde karabulutlar hakim olmaya başlarken, yağmurun etkisini hissettirmesi bekleniyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu tahminleri bulabilir, Meteoroloji'nin güncel ve son dakika sağanak yağış uyarılarına ilişkin bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;