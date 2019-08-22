Cuma namazı saat kaçta? 23 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada...

Müslüman alemi için en önemli ibadetlerden olan Cuma namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Camileri ibadet için doldurmaya hazırlanan müslümanlar arama motorlarında 23 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? sorularıyla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 23 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? (23 AĞUSTOS 2019)

23 ağustos cuma namazı saatlerine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;