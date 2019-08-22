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? Cuma namaz , hangi dualar ve sureler okunur? ile adım adım kılınışı

Müminler için bir Cuma gününün daha huzuru paylaşılırken mutluluğu da yaşanıyor. Her hafta bu mübarek günün coşkusunu ayrı bir şekilde yaşayan İslam âlemi, bugünü de aynı şekilde geçirecek. Öğle ezanı ile birlikte için camiler her zaman olduğu gibi dolacak ve eller semaya kaldırılacak. Tam bu noktada ise, 'Cuma namazı ve ?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından abdestin nasıl alınacağını öğrenebilir, cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisine hızlı ve kolay şekilde ulaşabilirsiniz. İşte, bilgileri ile adım adım ...

Giriş Tarihi: 22.8.2019 23:34
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namaz kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? Diyanet ile adım adım kılınışı

İslam âlemi bir Cuma gününün huzurunu daha hissederken mutluluğunu da çevresindeki müminler ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Her hafta olduğu gibi yine bugün, öğle ezanı ile beraber Mübarek için camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Bu anlamlı günde ibadetini görevini yerine getirmek isteyen yurttaşlar ise ' ve kaç rekattır?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizin ilerleyen sayfalarından, 'in aktardıkları ile adım adım bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da belirttik.

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, 'in açıkladığı bilgiler eşliğinde abdest alma ve okunacak dualar konusuna yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.

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Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namaz kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? Diyanet ile adım adım kılınışı
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