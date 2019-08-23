Son dakika haberi: Emine Bulut’un katili Fedai Baran’ın emniyetteki ifadesi kan dondurdu! İşte o video

Sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından olan Emine Bulut videosu kan dondurdu. Videoda çığlıklara aldırış etmeden Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde öldüren Fedai Bulut'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında Emine Bulut 'Ben ölmek istemiyorum' diye feryat ederken, küçük kızın 'Anne lütfen ölme' diyerek annesinin başını tutması ve ağlaması yürek burktu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran'ın mahkemedeki ifadesi ise şoke etti. İşte Fedai Baran'ın o ifadesi…

EMİNE BULUT'UN KATİLİ FEDAİ BARAN'IN EMNİYETTEKİ İFADESİ KAN DONDURDU

Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ın emniyetteki ifadesi kan dondurdu. Öte yandan Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. İşte detaylar…