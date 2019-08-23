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Emine Bulut'un ortaya çıkan ölüm anı videosu Türkiye'yi sarstı! İşte kan donduran o video

Kırıkkale'de eski kocası bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un ortaya çıkan ölüm anı videosu Türkiye'yi sarstı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda eski kocası Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızları önünde boğazı bıçakla kesilerek öldürülen Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum" çığlıkları kan dondurdu.

Kadına şiddet bu kez Kırıkkale'de yüzünü gösterdi. 18 Ağustos'ta Menderec Caddesi'nde bir restaurantta eski eşi Fedai Baran ile bir araya gelen Emine Bulut'un yanında 10 yaşındaki kızı da vardı. Eski eşler arasında tartışma çıktı, Fedai Baran eski eşini gözü dönmüş bir şekilde defalarca bıçakladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde kalan Emine Bulut'un "ölmek istemiyorum" feryadı yürekleri dağladı, talihsiz kız da "anne ne olur" ölme diyerek herkesi ağlattı.

EMİNE BULUT'UN VİDEOSU KAN DONDURDU!

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Emine Bulut'un ortaya çıkan ölüm anı videosu Türkiye'yi sarstı! İşte kan donduran o video
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