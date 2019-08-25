Son dakika haberi: Meteoroloji’den o iller için hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son dakika hava durumu raporuna göre, Özellikle Karadeniz bölgesinde bazı illerimizde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yayınlanan raporda; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin yurt geneline ilişkin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte yurt genelinde 5 günlük hava durumu raporu…