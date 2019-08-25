Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Meteoroloji’den o iller için hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

haberi: ’den o iller için ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yurt geneline ilişkin raporu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Özellikle Pazar gününü arkadaşları, ailesi ile birlikte dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusuna yanıt arıyorlar. Önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminlerini içeren raporu resmi sitesi üzerinden paylaşan MGM, Karadeniz bölgesi başta olmak üzere birçok il için uyarılarda bulundu. Peki, ‘Bugün hava nasıl olacak?’ İşte tüm bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 25.8.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.8.2019 11:02
Son dakika haberi: Meteoroloji’den o iller için hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan raporuna göre, Özellikle Karadeniz bölgesinde bazı illerimizde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yayınlanan raporda; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin yurt geneline ilişkin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte yurt genelinde 5 günlük hava durumu raporu…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Meteoroloji’den o iller için hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN