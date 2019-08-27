BİM 30 Ağustos aktüel kataloğunda öğrencilere büyük sürpriz! İşte BİM 30 Ağustos aktüel ürünler TAM LİSTE burada!

BİM aktüel ürünler 30 Ağustos kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. En cazip fiyatlarıyla karşımıza çıkan katalog indirimi yepyeni ürünleriyle de dikkat çekiyor. Okulların açılmasına az bir zaman kala özellikle kırtasiye ürünleri ve okul malzemelerinin ağırlıkta olduğu BİM 30 Ağustos aktüel ürünler tam listesine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

30 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTE!

Kurumun resmi internet sitesi üzerinden 'haftanın fırsatları' başlığı altında yayınlanan BİM aktüel kataloğunda yine oldukça çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler içeriyor. Haberimizin devamında katalog indirimi hakkında detaylara erişebilirsiniz.





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