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aktüel kataloğunda öğrencilere büyük sürpriz! İşte BİM 30 Ağustos aktüel ürünler TAM LİSTE burada!

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın listesinin yayınlanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında “BİM aktüel katalog” araması yapmaya başladılar. Özellikle okulların açılmasına az bir zaman kala kırtasiye ve okul malzemeleri ürünleri ile vatandaşlara indirim fırsatları sunan BİM güncel ürünleriyle yine dikkat çekmeyi başarıyor. BİM katalogda bu hafta yer alan ürünler arasında ; Metal Kalem Kutusu 14,95 TL, Glitter Glue Simli Yapıştırıcı 14,95 TL,  A4 Çizgisiz Defter 4,45 TL, Resim Defteri 5,95 TL, A4 Güzel Yazı Defteri 3,45 TL. Haberimizin devamında  BİM indirimli tam listeyi inceleyebilir, ürünlerin fiyatları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.8.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 09:51
BİM 30 Ağustos aktüel kataloğunda öğrencilere büyük sürpriz! İşte BİM 30 Ağustos aktüel ürünler TAM LİSTE burada!

aktüel ürünler kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. En cazip fiyatlarıyla karşımıza çıkan katalog indirimi yepyeni ürünleriyle de dikkat çekiyor. Okulların açılmasına az bir zaman kala özellikle kırtasiye ürünleri ve okul malzemelerinin ağırlıkta olduğu BİM 30 Ağustos aktüel ürünler tam listesine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

30 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTE!

Kurumun resmi internet sitesi üzerinden 'haftanın fırsatları' başlığı altında yayınlanan BİM aktüel kataloğunda yine oldukça çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler içeriyor. Haberimizin devamında katalog indirimi hakkında detaylara erişebilirsiniz.



BİM AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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BİM 30 Ağustos aktüel kataloğunda öğrencilere büyük sürpriz! İşte BİM 30 Ağustos aktüel ürünler TAM LİSTE burada!
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