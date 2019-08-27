Doğduğu mağara müze oluyor

Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müzeye dönüştürülecek. İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Polisevi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Misafir olmasından dolayı ilk konuşmayı yapan Tatlıses, memleketinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şanlıurfa'nın hızla değiştiğini ve gelişime açık olduğunu kaydetti.

Tatlıses’e memleketinde sevgi seli

Doğduğu mağaranın restore edilerek turizme kazandırılacağını anlatan Tatlıses, şöyle devam etti: "İnsanların, doğup büyüdüğüm mağarayı görmelerini istiyorum çünkü bilmiyorlar. Yağmur, kar yağdığında anam altımızdaki çulu kapıya asardı. Niye? Çünkü yağmur, yaş su girmesin içeriye diye. Fakir bir ailenin çocuğuydum. Mağarada doğduğum için de iftihar ediyorum. Allah daha sonra 'yürü ya kulum' dedi, çok şükür yürüdük. Her şey Allah'ın emrettiği gibi olur sonradan da bir kaza geldi, bizi buldu, olsun. Şimdi 3 teknem var. 3 villam, 2 uçağım vardı. Her şey için şükür ediyorum."