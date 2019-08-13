İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i görenler tanıyamadı!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kıvırcık saçlarıyla ve tarzıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Müzik eğitimi alan ve babası İbrahim Tatlıses'in yolundan giden Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Kısa süre önce gittiği kuaförde saçlarından ölü arı çıkarılan Dilan Çıtak Tatlıses, kabarık saçlarını toplayınca bambaşka biri oldu. Dilan Çıtak Tatlıses'i makyajsız ve toplu saçla gören hayranları şoke oldu. 'Biraz topuz, biraz sade' notuyla paylaştığı fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelen Dilan Çıtak Tatlıses, duru güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Dilan Çıtak Tatlıses ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...