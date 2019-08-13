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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i görenler tanıyamadı!

'in kızı Tatlıses'i görenler tanıyamadı!

'in kızı Tatlıses, kıvırcık saçlarıyla ve tarzıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Müzik eğitimi alan ve babası İbrahim Tatlıses'in yolundan giden , sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Kısa süre önce gittiği kuaförde saçlarından ölü arı çıkarılan Dilan Çıtak Tatlıses, kabarık saçlarını toplayınca bambaşka biri oldu. Dilan Çıtak Tatlıses'i makyajsız ve toplu saçla gören hayranları şoke oldu. 'Biraz topuz, biraz sade' notuyla paylaştığı fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelen Dilan Çıtak Tatlıses, duru güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Dilan Çıtak Tatlıses ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 12:38
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i görenler tanıyamadı!

Kıvırcık ve kabarık saçlarıyla tanınan şarkıcı Tatlıses'in son halini görenler tanıyamadı. Makyajsız ve toplu saçlarıyla bambaşka birine dönüşen , bu haliyle şoke etti. İşte Dilan Çıtak Tatlıses ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i görenler tanıyamadı!

DEMET AKALIN

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i görenler tanıyamadı!

DEMET AKALIN

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i görenler tanıyamadı!

BÜLENT ERSOY

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i görenler tanıyamadı!

BÜLENT ERSOY

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i görenler tanıyamadı!

GÖKSEL

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i görenler tanıyamadı!

GÖKSEL

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