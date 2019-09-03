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'da korkunç olay! Bebeğini öldürüp etti

'da bunalıma giren bir kadın 3 haftalık bebeğini öldürdükten sonra kendini asarak etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 00:09 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 00:10
Samsun'da korkunç olay! Bebeğini öldürüp intihar etti

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Bayrak Berlik (27) girdiği bunalım sonucu evlerinde önce 3 haftalık kızı Aybüke Berlik'i bebek yastığı ile boğarak öldürüp daha sonra kendini iple kalorifer borusuna asarak intihar etti. Eşinin onu telefonla arayıp ulaşamaması üzerine eve gönderdiği anne ve babası yedek anahtar ile kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Berlik'in ailesi olayı 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğinin ölmüş olduğunu tespit etti. Fatma Bayrak Berlik'in yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da korkunç olay! Bebeğini öldürüp intihar etti
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