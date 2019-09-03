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Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

'da, 3 aylık hamile Özlem G., eşi Ali G. ile tartışma sırasında iddiaya göre hareket halindeki otomobilden atladı. Olay sonrası anlar kameralara yansıdı...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 20:39 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 21:11
Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

Olay, akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'e tatile giden Özlem G. ve Ali G. çifti dönüş yolunda otomobilde tartışmaya başladı

Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 3 aylık hamile Özlem G. hareket halindeki otomobilden atladı.

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Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

Olayı gören bölgedeki motorize yunus ekipleri, Özlem G.'nin yanına gitti. Yunus ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Özlem G., ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

Ali G. ise olayın ardından gözaltına alındı.

Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

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Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı
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Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı
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