Son dakika: Meteoroloji’den önemli uyarı! Bugün hava nasıl olacak? (10 Eylül 2019)

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! MGM yaptığı hava durumu uyarılarında ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, olması bekleniyor. Meteoroloji sel, su basması ve taşkınlara karşı tedbirli olunması konusunda da vatandaşları ikaz ediyor. Öte yandan sevdikleriyle dışarıda bir gün geçirmeyi planlayan vatandaşlar merakla, bugün hava nasıl olacak? sorusu arama motorlarında araştırmayı sürdürüyor. En güncel hava durumu haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Eylül son dakika Meteoroloji tahmin ve uyarıları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (10 EYLÜL 2019)

10 Eylül Meteoroloji güncel hava durumu tahmin ve uyarılarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar;