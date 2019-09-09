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Son dakika: ’den önemli uyarı! Bugün hava nasıl olacak? (10 Eylül 2019)

Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. MGM günlük olarak yayımladığı tahminlerinde ülkemizin bazı bölgelerinde beklenen sağanak yağış ile kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları tedbir almaları yönünde uyarıyor. Bugün için plan yapacak olan, sevdikleriyle dışarıda vakit geçirecek olanlar arama motorlarında yoğun olarak, bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtlarını merak ederek araştırmaya devam ediyor. sabah.com.tr olarak en güncel hava durumunu Meteoroloji verileriyle birlikte sizler için derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 10 Eylül Salı son dakika Meteoroloji tahmin ve uyarıları...

Giriş Tarihi: 10.9.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 01:08
Son dakika: Meteoroloji’den önemli uyarı! Bugün hava nasıl olacak? (10 Eylül 2019)

'den son dakika sağanak yağış uyarısı! MGM yaptığı hava durumu uyarılarında ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, olması bekleniyor. Meteoroloji sel, su basması ve taşkınlara karşı tedbirli olunması konusunda da vatandaşları ikaz ediyor. Öte yandan sevdikleriyle dışarıda bir gün geçirmeyi planlayan vatandaşlar merakla, bugün hava nasıl olacak? sorusu arama motorlarında araştırmayı sürdürüyor. En güncel hava durumu haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 10 Eylül son dakika Meteoroloji tahmin ve uyarıları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (10 EYLÜL 2019)

10 Eylül Meteoroloji güncel hava durumu tahmin ve uyarılarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Son dakika: Meteoroloji’den önemli uyarı! Bugün hava nasıl olacak? (10 Eylül 2019)
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