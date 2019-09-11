'Sonumun Emine Bulut gibi olmasını istemiyorum'

Osmangazi ilçesinde yaşayan İrem Y., 2016 yılında evlendiği eşi S.Y., tarafından geçen günlerde dövüldü. Yüzünde, gözünde ve kollarında morluklar oluşan İrem Y., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan İrem Y., eşi S.Y.'den şikayetçi oldu. Olayın ardından İrem Y., evi terk edip annesinin yanına yerleşti. Ancak eşi S.Y., bu kez de telefonla tehdit mesajları göndermeye başladı. İrem Y., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunup, S.Y. hakkında uzaklaştırma kararı alarak boşanma davası da açtı.

'EVDE CIMBIZ YOK DİYE BENİ DÖVDÜ'

Eşi S.Y. ile 2016 yılında evlendiklerini belirten İrem Y., ''Düğünden birkaç ay sonra bana şiddet, hakaret, küfür ve aşağılayıcı tavırlar sergilemeye başladı. Vücudumda bulunan dövmelerden dolayı bana hakaretler etti. Son 2 yıldır ise sürekli fiziki şiddete maruz kalıyorum. İlk yaşadığım şiddet olayında eşim benden cımbız istemişti, ancak evde cımbız olmadığını söyledim. Bu sebepten dolayı beni çocuğumun önünde dövdü. Ben onu affettim. Daha sonra sırf bana psikolojik baskı için çok sevdiğimiz kızımın saçlarını kazıdı, yine affettim. Her seferinde pişman olup, özür diliyordu. 3 gün boyunca alkol alıp, eve gelmediği oluyordu'' dedi.