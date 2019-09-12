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'den Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 16:33
Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Rüzgarın İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BİR UYARI DA AKOM'DAN

İBB AKOM, Cuma günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle ağaç, direk, tabela devrilmesi çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşları uyarıyor.

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Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı
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