Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bazı illerimizde sağanak yağış ve yağmur geçişleri bekleniyor. Okulların açılması ile birlikte yoğun bir tempoya giren vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıkmadan önce hava durumu raporlarını merak ediyorlar. Hava sıcaklıklarında ciddi bir değişiklik olmayacağı Meteoroloji tarafından açıklanırken, bazı illerimiz için ise yağış uyarıları geldi. İşte Meteoroloji'nin yağış beklediği o iller…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU VE YAĞIŞ UYARISI

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin 12 Eylül 2019 Perşembe günü için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi edinebilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.