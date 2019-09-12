Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

’den ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarısına göre, bazı illerimizde sağanak yağış, fırtına ve yağış geçişleri bekleniyor. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte araştırmaları hız kazanırken, vatandaşlar sabah saatlerinde ‘bugün hava nasıl olacak’ sorusunu aratıyorlar. Meteoroloji’den gelen son değerlendirmelere göre ise İstanbul’un kuzeyi, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin yayınladığı son dakika hava durumu raporu 12 Eylül Perşembe

Giriş Tarihi: 12.9.2019 07:45 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 08:05
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamasına göre bazı illerimizde sağanak yağış ve yağmur geçişleri bekleniyor. Okulların açılması ile birlikte yoğun bir tempoya giren vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıkmadan önce raporlarını merak ediyorlar. Hava sıcaklıklarında ciddi bir değişiklik olmayacağı Meteoroloji tarafından açıklanırken, bazı illerimiz için ise yağış uyarıları geldi. İşte Meteoroloji'nin yağış beklediği o iller…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU VE YAĞIŞ UYARISI

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin 12 Eylül 2019 Perşembe günü için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi edinebilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN