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'da tarihi mancınık gülleleri bulundu

'un Aziziye ilçesindeki yol çalışması sırasında 3 tarihi mancınık güllesi bulundu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 12:34
Erzurum'da tarihi mancınık gülleleri bulundu

İlçenin Toprakkale Mahallesi'nde ikamet eden köylüler, mahallede taşeron bir şirket tarafından yapılan yol çalışması sırasında işçilerce 3 tarihi mancınık güllesi bulunması üzerine durumu Erzurum Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen arkeolog ve yetkililer, ağırlıkları yaklaşık 1,5 ile 2 ton arasında değişen tarihi taş mancınık güllelerinden ikisinin hasar gördüğünü tespit etti.

İncelemeler sonrası zarar görmediği tespit edilen 2 tonluk gülle, iş makinesini yardımıyla kamyona yüklenip Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koyup komisyon vermişler

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Erzurum'da tarihi mancınık gülleleri bulundu
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