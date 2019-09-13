Haftanın BİM aktüel ürünleri raflarda yerini aldı! 13 Eylül BİM kataloğu listesinde hangi indirimli ürünler var?

Haftanın 13 Eylül günü için BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günler belli olurken bugün ise raflarda müşterilerini bekliyor. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 13 Eylül Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli kırtasiye ürünleri ile teknoloji aletleri gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTANIN BİM KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER VAR? 13 EYLÜL 2019 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Huawei marka Y5 akıllı cep telefonu olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli kırtasiye ürünleri bulunurken, elektronik tutkunları için de teknoloji fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 13 Eylül BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.