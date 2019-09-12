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  • BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine fırsat indirimlerini içeriyor! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!

ürünler kataloğu bu hafta yine fırsat indirimlerini içeriyor! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen kataloğu tam liste olarak yayınlandı. İlgili kataloğun paylaşılmasının ardından, '13 Eylül Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda açılması neticesinde oldukça çeşitlili ve indirimli kırtasiye ürünleri bulunurken, teknoloji fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, Huawei marka Y5 model akıllı Keysmart buzdolabına kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Haberimizi aşağıya doğru kaydırarak, teknoloji ve kırtasiye fırsatlarını da kapsayan BİM 13 Eylül 2019 Cuma kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.09.2019 13:36
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine fırsat indirimlerini içeriyor! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!

13 Eylül 2019 Cuma günü raflarda yerini alacak olan kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli kırtasiye ürünleri bulunurken teknoloji fırsatları da oldukça iddiali. Zira, Huawei marka Y5 akıllı cep telefonundan Muglı filtre kahve makinesi ve buzdolabına kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, ucuz ve indirimli kırtasiye malzemeleri arayanların da yüzü gülecek.

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine fırsat indirimlerini içeriyor! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!

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BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine fırsat indirimlerini içeriyor! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
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BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine fırsat indirimlerini içeriyor! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine fırsat indirimlerini içeriyor! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine fırsat indirimlerini içeriyor! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine fırsat indirimlerini içeriyor! 13 Eylül BİM kataloğu aktüel listesi bu sayfada!
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