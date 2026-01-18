Dursun Özbek’in konuşması ortaya çıktı! Puan kaybı sonrası soyunma odasına inmişti...

LİGDE DÖRDÜNCÜ BERABERLİK

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon 4'üncü beraberliğini aldı. Daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarında berabere kalan Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesinden de eşitlikle ayrıldı.