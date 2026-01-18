Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dursun Özbek’in konuşması ortaya çıktı! Puan kaybı sonrası soyunma odasına inmişti...
Giriş Tarihi: 18.01.2026 15:43

Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında yara aldı. Cimbom'da başkan Dursun Özbek, maçın ardından soyunma odasına inmişti. Özbek'in konuşması ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile berabere kalan Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor.

LİGDE DÖRDÜNCÜ BERABERLİK

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon 4'üncü beraberliğini aldı. Daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarında berabere kalan Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesinden de eşitlikle ayrıldı.

Aynı zamanda Galatasaray, iç sahada da 3'üncü kez puan kaybı yaşamış oldu. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıktığı 10 Süper Lig karşılaşmasında 7 galibiyet elde ederken, 3 maçtan beraberlikle ayrıldı.

YÖNETİM İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gaziantep FK karşılaşmasında yönetimi istifaya davet etti. Sarı-kırmızılı ekibin mücadelede geriye düştüğü esnada başlayan istifa sesleri, maç sonuna da yansıdı.

Maçın son düdüğüyle birlikte RAMS Park'taki Galatasaraylı taraftarlar, "Yönetim istifa", "Aciz yönetim istemiyoruz" ve "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın 9'unda kalesinde gol gördü. Sezonun ilk 7 haftasında sadece 2 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte savunmada bu istatistiği koruyamadı.

BAŞKAN SOYUNMA ODASINA İNMİŞTİ

Puan kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, soyunma odasına indi.

Dursun Özbek'in soyunma odasında futbolculara yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; teknik heyet ve futbolculara moral veren Başkan Özbek, önlerine bakmak zorunda olduklarını belirterek Atletico Madrid maçı için takıma güvendiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takım, 21 Ocak Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.