Dursun Özbek’in konuşması ortaya çıktı! Puan kaybı sonrası soyunma odasına inmişti...
Giriş Tarihi: 18.01.2026 15:43
Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında yara aldı. Cimbom'da başkan Dursun Özbek, maçın ardından soyunma odasına inmişti. Özbek'in konuşması ortaya çıktı. İşte detaylar...