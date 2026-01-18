Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!
Giriş Tarihi: 18.01.2026 13:41

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

Sabahları alarm çaldığında hala yorgun hissedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzmanlara göre bunun nedeni sabah değil, bir önceki gece yapılan hatalar. Son dönemde dünya genelinde hızla yayılan 10-3-2-1-0 uyku kuralı, kaliteli uyku ve enerjik uyanmak isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor.

  • ABONE OL
Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

Bilim temelli bu yöntem; kafein, beslenme, stres, ekran kullanımı ve sabah alışkanlıklarını tek bir düzende birleştirerek vücudun biyolojik saatini (sirkadiyen ritim) dengelemeyi amaçlıyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

10-3-2-1-0 UYKU KURALI NEDİR?

Bu yöntem, uyku saatine doğru geriye sayım mantığıyla uygulanıyor ve uyku düzenini bozan temel etkenleri hedef alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

10 SAAT ÖNCE: KAFEİNİ BIRAKIN

Kafeinin vücutta etkisi 5–6 saat sürebiliyor. Bu nedenle yatmadan 10 saat önce kahve, çay ve enerji içeceklerinin tüketilmemesi öneriliyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

Uzmanlara göre saat 22.00'de uyuyan bir kişinin en geç öğlen 12.00'de son kahvesini içmesi gerekiyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

3 SAAT ÖNCE: YEMEK YEMEYİ BIRAKIN

Ağır yemekler sindirim sistemini çalıştırarak uyku kalitesini düşürüyor. Ayrıca mide yanması ve gece uyanmalarına yol açabiliyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

Bu nedenle akşam yemeğinin uyku saatinden en az 3 saat önce tamamlanması öneriliyor. Açlık hissi varsa hafif bir atıştırmalık tercih edilebiliyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

2 SAAT ÖNCE: İŞ VE ZİHİNSEL YÜKÜ BIRAKIN

Uzmanlar, yatmadan hemen önce e-posta kontrolü, iş planı yapma veya stresli düşüncelerin beyni uyararak uykuya geçişi zorlaştırdığını belirtiyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

Bu süreçte ertesi gün yapılacakların not edilmesi, zihnin rahatlamasına yardımcı oluyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

1 SAAT ÖNCE: EKRAN YOK

Telefon, tablet ve televizyonlardan yayılan mavi ışık, uyku hormonu melatoninin salgılanmasını baskılıyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

Bu nedenle yatmadan 1 saat önce tüm ekranlardan uzak durulması, bunun yerine kitap okuma, hafif esneme veya günlük tutma gibi sakin aktivitelerin tercih edilmesi öneriliyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

0: ERTELEME TUŞUNA BASMAYIN

Formülün son adımı sabah gerçekleşiyor:
Alarm erteleme tuşuna sıfır kez basılması gerekiyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

Uzmanlara göre erteleme, uykunun bölünmesine ve "uyku sersemliği" denilen halsizlik hissinin gün boyu sürmesine neden oluyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

90 DAKİKALIK UYKU DÖNGÜSÜ ÖNEMLİ

Uyku tek parça halinde değil, yaklaşık 90 dakikalık döngüler halinde gerçekleşiyor. Bu döngünün ortasında uyanmak yorgunluk hissini artırırken, döngü sonunda uyanmak daha zinde hissettiriyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

Bu nedenle uzmanlar, uyku saatlerinin 90 dakikanın katları olacak şekilde planlanmasını öneriyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

UZMANLAR UYARIYOR: ÖNEMLİ OLAN SÜREKLİLİK

10-3-2-1-0 kuralının en büyük avantajı, sürdürülebilir bir rutin oluşturması. Her gün kusursuz uygulanması gerekmese de, haftanın büyük bölümünde bu düzene uyulmasının;

  • sabah yorgunluğunu azalttığı
  • odaklanmayı artırdığı
  • cilt sağlığını desteklediği
  • gün içi enerji seviyesini dengelediği

belirtiliyor.

Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!

Uzmanlar, kaliteli uykunun sadece kaç saat uyuduğunuzla değil, uykuya nasıl hazırlandığınızla da doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor.