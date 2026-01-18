Haberler
Galeri
Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!
Giriş Tarihi: 18.01.2026 13:41
Yorgun uyananlara uzmanlardan ‘altın’ reçete! 10-3-2-1-0 uyku kuralı: Tek bir gece uygulamak bile yeterli!
Sabahları alarm çaldığında hala yorgun hissedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzmanlara göre bunun nedeni sabah değil, bir önceki gece yapılan hatalar. Son dönemde dünya genelinde hızla yayılan 10-3-2-1-0 uyku kuralı, kaliteli uyku ve enerjik uyanmak isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor.