Gelin arabalı soygun

İstanbul Bayrampaşa'da üzerinde 'evleniyoruz' yazılı araçlı saldırganlar, 1.7 milyon liralık gasp yaptı.

Olay dün öğle saatlerinde Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy'de bir fabrikada çalışan 2 kişi, Bayrampaşa'ya para çekmeye geldi. Bankaya girerek para çeken çalışanlar araçlarına bineceği sırada yanlarına üzerinde "evleniyoruz" yazısı bulunan bir araç yaklaştı. Araçtan inen gaspçılar Kamil Aldağ'ı bacağından yaralayarak içerisinde 1.7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı.

Paranın Hadımköy'de bakır işleri yapan bir firmaya ait olduğu öğrenilirken polis, camında 'evleniyoruz' yazısı bulunan araçla kaçan 3 gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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