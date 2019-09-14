Türk bilim insanına ‘tuhaf’ Nobel!

Harvard Üniversitesi'nin Nobel Ödülü'ne karşı dağıttığı, "önce güldürmek, sonra düşündürmek amacıyla" her yıl tuhaf konularda yapılmış bilimsel araştırmalara verilen Ig Nobel Ödülleri sahiplerini bulurken bu yılın ekonomi ödülünü aralarında Türk bilim adamı Habip Gedik'in de bulunduğu üç kişilik ekip aldı. Bu yıl 29'cusu düzenlenen törende, aralarında Türk araştırmacı Habip Gedik'in de bulunduğu üç kişilik ekip, kağıt paralardaki bakteri incelemesiyle ekonomi ödülüne layık görüldü. Kağıt paralardaki bakteri incelemesiyle ödüle layık görülen Gedik ve ekip arkadaşları, en çok bakteriye Rumen leyinde rastlandığını saptadı. Ekip, Rumen banknotlarının sahteciliği engellemek ve kullanım süresini uzatmak için polimer elyaf içerdiğini bunun da bakterilerin çoğalıp yayılmasına yol açtığını tespit etti.





İtalyan Silvano Gallus, pizza tüketiminin sağlığa iyi geldiği yönündeki çalışmasıyla ödül aldı.



ÖDÜL, 10 TRİLYON DOLAR!

Kazananlara Zimbabve doları ile ödenen 10 trilyonluk ödül, yaklaşık 30-40 sente karşılık geliyor. İlk kez 1991'de düzenlenen ödüllerin adı, "aşağılık", "bayağı" anlamına gelen İngilizce "ignoble" kelimesinden geliyor. Önceleri saçma sapan çalışmalarla alay etmek için verilen ödüller, zaman içinde popülaritesinin artmasıyla insanları önce güldüren, sonra da düşündüren bilimsel araştırmalara verilmeye başlandı. Törende ödüllerini, gerçek Nobel ödülü sahiplerinin elinden alan araştırmacılara teşekkür konuşmalarını yapmaları için 60 saniye süre tanınıyor. Konuşma sırasında sahneye çok sayıda kağıt uçak atılıyor.

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