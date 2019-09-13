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Onu evde bir başına yaptı! Sosyal medyayı salladı...

Onu evde bir başına yaptı! Sosyal medyayı salladı...

Evinde imkanlarla küçük bir uçak yaptı dünyayı şaşırttı! Son yıllarda Youtube sayesinde yeteneklerini sergileyen isimlere her gün bir yenisi ekleniyor. Bu defa yapılan gerçekten hayran bıraktı. Kendi imkanlarını kullanarak büyük bir ustalığa imza atan adam çalışmasını Youtube üzerinden paylaştı ve büyük yankı uyandırdı. Her anını detaylarıyla gösteren adamın işinin sonucu ise görenleri hayret ettirdi. İşte Creative Channel youtube kanalında paylaşılan ve izleyenleri şaşkınlığa uğratan o anlar!