Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Dışarı çıkacaklar dikkat…

’den son dakika ve yağış uyarısı geldi! Dışarı çıkacaklar dikkat…

Genel Müdürlüğü’nden 15 Eylül Pazar günü için son dakika ve yağış uyarısı geldi. Yurt genelinde pek çok ilde de sağanak yağışlar görülmeye devam ediyor. Özellikle yazın son pazarlarını yaşadığımız şu günlerde zamanını dışarı da geçirmek isteyen vatandaşlar ‘bugün hava nasıl olacak’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Öte yandan Meteoroloji’den gelen uyarı ise İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde sağanak yağış görüleceği şeklinde oldu. Sabah.com.tr olarak 15 Eylül Pazar hava durumu raporu ve Meteoroloji’den gelen son dakika uyarılarını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 15.9.2019 07:22 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 08:06
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Dışarı çıkacaklar dikkat…

Genel Müdürlüğü'nden ve sağanak yağış ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yazın son haftalarını yaşadığımız şu günlerde Pazar gününü dışarı da değerlendirmek isteyen vatandaşlar 'bugün hava nasıl olacak' sorusunu araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son açıklamada ise İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde yağış görüleceği belirtildi. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık. İşte 15 Eylül Pazar hava durumu raporu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji'den gelen hava durumu raporu ve 5 günlük tahminleri haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Dışarı çıkacaklar dikkat…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN