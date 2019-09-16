12 yıl sonra yediemin otoparkında hurda şeklinde buldu

Futbol maçı için gittiği Alibeyköy Spor Tesisleri'nde aracını yıkamaya bırakan Aydın Halat, maç bittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Aracının çalındığını öğrenen Halat, yıllarca 'belki bulunur' düşüncesiyle tüm vergilerini ödedi. Birkaç yıl önce ümidi tükenen Halat'a geçtiğimiz Pazar günü inanılmaz bir haber geldi. 2007 yılında kaybolan aracının yıllardır yediemin otoparkında tutulduğunu öğrendi. Genç adam büyük bir şoku da aracının otopark borcunu öğrendiğinde yaşadı… 32 bin lira ücret istenen Halat, şimdi aracının oraya nasıl getirildiğinin peşinde…

45 yaşındaki Aydın Halat, 20 Ekim 2007 günü aracını Alibeyköy Spor Tesisleri'nde bulunan yıkamacıya bıraktı. Halı sahada maç yaptıktan sonra geri gelen Halat, aracının çalındığını öğrendi.

Hemen polise başvuran Halat, kendi imkânlarıyla da aracını aramaya devam etti. Uzun süre aracının izine rastlayamayan Aydın Halat 2015 yılına kadar da aracın motorlu taşıtlar vergisini ödemeye devam etti.

12 YIL SONRA GELEN TELEFON

8 Eylül 2019 günü Aydın Halat'a Trafik Vakfı'ndan sürpriz bir telefon geldi. Telefondaki görevli, 34 ZN …. Plaka nolu aracının şu anda Kemerburgaz Trafik Vakfı Yediemin Otoparkı'nda olduğunu söyledi. Halat, hemen otoparka giderek aracı gördü. Aracın içerisinde çalındığı dönemden kalma kartvizit ve anahtarları bile yerinde duruyordu... Aracın ne zaman geldiğini öğrenmek isteyen Halat, dosyasını istedi. Fakat böyle bir dosyanın mevcut olmadığını, aracının ne zaman otoparka çekildiğinin bilinmediğini öğrendi.

32 BİN LİRA ÜCRET

9 Eylül günü tekrar aracını almak için otoparka gitti. Aracının burada kaldığı süre içerisinde ne kadar borcu olduğunu sorduğunda Trafik Vakfı'nın Mecidiyeköy'de bulunan şubesine yönlendirildi. Halat'a aracının 10 yıldır otoparkta olduğu varsayılarak 32 bin lira ücret çıkacağı söylendi. Fakat 2000 model arabanın hurda bedeli 15 bin liraydı.

YILLARCA VERGİLERİNİ ÖDEMİŞ

SABAH'a konuşan Aydın Halat, bir ihmalin söz konusu olduğunu, aracını çalındıktan sonra bulup otoparka getiren polislerden şikayetçi olacağını belirtti. Halat, "2007 yılından 2015 yılına kadar belki bulunur ümidiyle aracımın bandrol borçlarını ödedim ancak bulunacağına dair bir ümidim kalmayınca 3 yıl önce aracın plakasının trafikten düşürdüm"dedi.