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'den son dakika sağanak yağış ve uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 17 Eylül

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Eylül ayının ortaları itibariyle sıcaklıklarda azalma görülürken bölge bölge sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. Hal böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı en çok araştırılanlar arasında yer ediniyor. MGM de, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesinde açıklarken; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu merkezli birçok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken Meteoroloji, vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından 17 Eylül 2019 Salı gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, illerin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.9.2019 07:03 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 07:04
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 17 Eylül

'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor... Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ortalama bir azalma gözlemlenirken bazı bölgelerimizde ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. Bu durumun akabinde ise, sabah saatlerinde gerek çocuklarını okula bırakacak olanlar gerekse işe gidecek vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayımlayan MGM, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu merkezli iller için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Olası yıldırım, su baskını ve sel tehlikesine dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını da istedi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 17 EYLÜL

Haberimizin detaylarından 17 Eylül 2019 Salı gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul başta olmak üzere birçok ilin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 17 Eylül
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