Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dev sürprizleri kaçırmayın! 20 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel listesi

Haftanın 20 Eylül günü için BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 20 Eylül Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak & banyo ürünleri ile teknoloji aletleri gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTANIN BİM KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER VAR? 20 EYLÜL 2019 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Volta marka elektrikli bisiklet olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli banyo ve mutfak ürünleri bulunurken, elektronik tutkunları için de teknoloji fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 20 Eylül BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.