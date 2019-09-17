Meteoroloji’nden son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbullular dikkat…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Eylül ayının ortalarını yaşadığımız şu günlerde bazı bölgelerimizde sıcak havalar etkisini göstermeye devam ederken, bazı bölgelerimiz de ise sıcaklıklar da düşüş gözlemleniyor. Özellikle yer yer sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Gün içerisinde çok sayıda vatandaş 'Bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 17 Eylül Salı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu ve yağış uyarısı…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz…