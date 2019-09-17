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’nden ve yağış uyarısı geldi! İstanbullular dikkat…

Genel Müdürlüğü’nden yurt geneline ilişkin ve yağış uyarısı geldi. Yaz aylarının sonuna geldiğimiz şu günlerde sıcaklıklarda azalmalar görülürken, bazı illerimizde de yer yer sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Meteoroloji son yayınladığı raporla birlikte İstanbul başta olmak üzere pek çok il için yağış uyarılarında bulundu. Peki, İstanbul’da yağışlar ne zaman başlayacak? İşte 17 Eylül Salı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve yağış uyarısı…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 19:43 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 19:44
Meteoroloji’nden son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbullular dikkat…

Genel Müdürlüğü'nden ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Eylül ayının ortalarını yaşadığımız şu günlerde bazı bölgelerimizde sıcak havalar etkisini göstermeye devam ederken, bazı bölgelerimiz de ise sıcaklıklar da düşüş gözlemleniyor. Özellikle yer yer sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Gün içerisinde çok sayıda vatandaş 'Bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 17 Eylül Salı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve yağış uyarısı…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Meteoroloji’nden son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbullular dikkat…
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