Bir Zamanlar Çukurova yine bomba gibi

Atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamı yeni sezon ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yapımı TIMS&B Productions'a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği rekortmen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova' güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla ikinci sezonunda da seyirciyi ekrana kilitleyecek. İstanbul'dan kaçıp Adana'da bir çiftliğe sığınan iki genç aşığın, Çukurova'nın en güçlü ailelerinden biriyle kesişen ve ayrı yerlere savrulan hayat hikayesi yeni sezona bomba gibi girecek.



ZİRVEYİ BIRAKMADI

İlk bölümü 13 Eylül 2018'de yayınlanan dizi, 35 hafta boyunca perşembe gecelerinin zirvesini kimseye bırakmadı. Dizi ilk sezonu ödüllerle kapattı. Sezon boyunca 15 ödül aldı. Dünyanın en büyük içerik fuarı Mipcom 2018'de her yıl The Wit adlı araştırma kurumu tarafından lanse edilen Fresh TV Fiction listesinde 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi, listedeki tek Türk dizisi olarak yer aldı.

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon 36. bölüm fragmanı

70'lerin Adana nostaljisini ekranlara getiren dev prodüksiyonlu dizi sezon boyunca konak dizaynı ve özenle seçilen kostümleri ile izleyicilere zaman yolculuğu yaşattı. 'Bir Zamanlar Çukurova' geçtiği dönemin en popüler sanatçılarının sevilen parçalarına yer vererek müzikleri ile de büyük ilgi gördü. Sadri Alışık'tan Zeki Müren'e, Orhan Gencebay'dan Müzeyyen Senar'a Türk müzik tarihinin efsane isimlerine ait 50'nin üzerinde şarkı, dizinin pek çok sahnesinde hikayeye eşlik etti.



YENİ BÖLÜMLER HEYECAN DOLU

Dizide heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Yılmaz'ın gerçekleri öğrenmesi Hünkar (Vahide Perçin) ve ailesi için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Yılmaz, (Uğur Güneş) Çukurova'da yepyeni bir hayata adım attı. Ancak o hayatın ilk sabahında okuduğu bir mektupla, Züleyha'nın (Hilal Altınbilek) kendisini onun için feda ettiğini biliyor artık. Bir yanda vicdanı diğer yanda kalbi olacak. Demir, Züleyha'nın zorla ya da gönüllü yanında kalması için her şeyi göze alacak. "Yılmaz'ın Müjgan'la evlenmesinden sonra onu tamamen kaybettiğini zannederken bir de Demir'den hamile olduğunu öğrenen Züleyha bebeğini doğuracak mı?" sorusu yanıt bulacak. Fekeli (Kerem Alışık), Yılmaz'ı ezeli rakibi olan Demir'in karşısına eşit şartlarda çıkarmak için tüm imkanlarını seferber edecek.