Darülaceze’ye anlamlı bağış

Darülaceze'nin Arnavutköy'deki yeni yerleşkesinin yapımı kapsamında kurulacak sanatçı evinin detayları basın toplantısıyla tanıtıldı. Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze binasında gerçekleştirilen toplantıya, Harbiye konserlerindeki gelirlerini sanatçı evi için bağışlayan ünlü sanatçılar Mustafa Sandal, Nükhet Duru, Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki, Rafet El Roman, Serdar Ortaç, Murat Dalkılıç ve Yapımcı Prodüktör Polat Yağcı da katıldı.

Toplantıda konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, yeni yerleşkede de herkese kucak açacaklarını söyledi. Efsane boksör Muhammed Ali'yi örnek gösteren Cebeci, "Muhammed Ali, aktivistti ve mazlumların sesiydi. Son zamanlarında Parkinson hastasıydı, bir kibriti çakamıyordu. Yarınlarımızın ne olacağı belli değil" dedi. Cebeci, herkesin desteğiyle yeni yerleşkenin dünyanın en iyisi olacağının sözünü verdi.







Tüm meslektaşlarını bağış yapmaya davet eden sanatçılar ise şunları söyledi:

Poll Production Yönetim Kurulu Başkanı Polat Yağcı: Bu sektörden para kazanan herkes bu taşın altına elini koymalıdır. Böylece daha önemli projelere imza atacağız.

Mustafa Sandal: Sektörümüze emek verdikten sonra dramatik hikayelere maruz kalan çok değerli isimleri görüyoruz, üzülüyoruz. Dostum Polat Yağcı'yla konuşurken Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir projeyi hayata geçirme fikrini söylediğinde çok mutlu oldum. Sevgili Polat'ın bu konuda çok kararlı olduğunu görünce ben de konserimden gelen ücreti projeye aktaracağımı belirttim.







Nükhet Duru: Uygar ülkeler yaşlanan sanatçılarını, zordaki insanlarını kurda kuşa muhtaç etmez. Biz de o ülkeler sınıfına girdik sayılır.

Cengiz Kurtoğlu: Aranızda en yaşlı ben olduğum için orada yaşamaya en yakın olan benim. Belki iğnenin ucu kadar katkımız olacak ama orada hepimizin bir evi olacak.

Rafet El Roman: Gençliğe aldanılmamalı. Frank Sinatra'nın bir şarkısı vardı. Diyor ki, ben gençliğin ne olduğunu biliyorum ama siz yaşlılığın ne olduğunu bilemezsiniz. Bu tarz mekanların artmasını diliyorum.

Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen aşure programında kazanın başına geçen ünlü isimler, Darülaceze sakinlerine aşure dağıttı. Sanatçılara ilginin yoğun olduğu programda ortaya renkli görüntüler çıktı.

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