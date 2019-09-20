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'den peş peşe son dakika ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor! Plan yapmadan önce dikkat

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelini ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarıları peş peşe geliyor! Eylül ayı ortası itibari ile Sonbahar havası etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere batı bölgelerinde de sağanak yağışlar görülüyor. Hal böyle olunca, 'Hava durumu nasıl olacak ve yağışlar ne zaman sona erecek?' sorusunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Önümüzdeki 5 güne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, birçok il için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. MGM ayrıca, vatandaşların heyelan, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul başta olmak üzere illerin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.9.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 19:08
Meteoroloji'den peş peşe son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor! Plan yapmadan önce dikkat

'den art arda ve sağanak yağış uyarıları! Eylül ayının ortaları itibari ile, sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havalara bıraktı. Hal böyle olunca, gün içerisinde çeşitli saatlerde planları olan vatandaşlar 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM, Karadeniz merkezli birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken kurum, ulaşımda aksamalar karşısında da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, İstanbul başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilir; Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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Meteoroloji'den peş peşe son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor! Plan yapmadan önce dikkat
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