Meteoroloji'den peş peşe son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor! Plan yapmadan önce dikkat

Meteoroloji'den art arda hava durumu ve sağanak yağış uyarıları! Eylül ayının ortaları itibari ile, sıcak havalar yerini soğuk ve yağışlı havalara bıraktı. Hal böyle olunca, gün içerisinde çeşitli saatlerde planları olan vatandaşlar 'Hava durumu nasıl olacak?' sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM, Karadeniz merkezli birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken kurum, ulaşımda aksamalar karşısında da vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, İstanbul başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilir; Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.