Oscar adayı ‘Bağlılık Aslı’ vizyonda

Gelecek yıl gerçekleşecek 92. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında Türkiye adına yarışacak olan "Bağlılık Aslı" adlı film bugün izleyici ile buluşacak. Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği, modern çağda anne-baba ve çocuk ilişkilerine odaklanan dram türündeki yapımda, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatı anlatılıyor.



"ÜLKEME BORCUMU ÖDÜYORUM"

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen 'Aslı', Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi. Türkiye çapında 165 salonda seyirciyle buluşacak filmin başrollerinde ise Kübra Kip ve Ece Yüksel'in yer alıyor. Semih Kaplanoğlu, "Bağlılık Aslı" filminin evrensel bir hikaye anlattığını belirterek, "Anneyi anne, babayı baba, çocuğu çocuk, dedeyi dede olmaktan çıkartan, aslında baştan çıkartan modernizmi, bu durumun insanda yaşattığı çalkanışı anlatmanın beni yetiştiren bu ülkeye bir tür borç olduğunu düşünüyorum. O nedenle o filmleri yapmak yolunda çaba gösteriyorum." dedi. Kaplanoğlu, İngiliz psikolog Adam Phillips'in "Bebek sütten kesildiği anda ayrı bir vücuda sahip olduğunu anlar" sözünü hatırlatarak, "Bu, bebek için en büyük travmadır. Çünkü bebek anne ile kendisini bir zannetmektedir. Bu filmin temelinde, aslında bu anlamdaki ayrılığın, diğer bir deyişle görünmez bağlılığın hikayesi var. 'Aslı', 'Bağlılık' adını verdiğim üçlemenin de ilk filmi" diye konuştu.. 'Bağlılık Aslı', dünyanın dört bir yanında, tüm modern kentlerde yaşanan evrensel bir konuya değiniyor. Modern dünyada kadın ve anne olmanın yarattığı açmazları ve bu durumun kadınların yakın çevreleriyle olan ilişkilerine yansımalarını yargılamadan, yalnızca şahit olarak izleyiciye sunan film bu konuyu daha önce görülmemiş bir bakış açısıyla perdeye yansıtıyor.







'Bağlılık Aslı' filminin konusu kısaca şöyle; Doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan Aslı, uzun uğraşlardan sonra genç bir bakıcı bulur; Gülnihal... Onun da bir bebeği vardır. Gülnihal'in gelişi ile Aslı kendinden bile gizlediği sırlarıyla yüzleşmeye başlar..

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