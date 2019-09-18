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  • Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Tanman son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor!

Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor!

2005 yılında vizyona giren Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı 'ın son hali görenleri şoke etti. Filmdeki rol yeteneği ile izleyiciyi gözyaşlarına boğan küçük yıldız son görüntüsü ile herkesi şaşırtmayı başardı. Filmde Deniz rolünü üstlenen şimdilerde 21 yaşında bir delikanlı. Küçük yaşta birçok projede yer alan başarılı genç oyuncu sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Her yaptığı paylaşım çokça beğeni ve yorum alan Ege Tanman'a gelen yorumlar ise oldukça şaşırtıcı. Kimse onun bu kadar değişebileceğine inanmıyor. İşte başta Ege Tanman olmak üzere ünlü çocuk oyuncuların son halleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 13:25 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 13:30
Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Tanman son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor!

Ekranda gördüğümüz çocuk yıldızların hızla büyüdüğüne şahit oluyoruz. Bir dönem ekranları renklendiren çocuk oyuncuların şimdiki halleri şoke ediyor. Yolda görseniz tanıyamayacağınız çocuk oyuncular öyle bir değişti ki son hallerine inanamayacaksınız...

İşte başta Ege Tanman olmak üzere ünlü çocuk oyuncuların değişimi...

Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Tanman son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor!

BİRSU DEMİR

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Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Tanman son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor!
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Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Tanman son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor!
Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Tanman son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor!
Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Tanman son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor!

ZEYNEP ÖZKAYA

Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Tanman son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor!
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