Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Tanman son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamıyor!

2005 yılında vizyona giren Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Tanman'ın son hali görenleri şoke etti. Filmdeki rol yeteneği ile izleyiciyi gözyaşlarına boğan küçük yıldız son görüntüsü ile herkesi şaşırtmayı başardı. Filmde Deniz rolünü üstlenen Ege Tanman şimdilerde 21 yaşında bir delikanlı. Küçük yaşta birçok projede yer alan başarılı genç oyuncu sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Her yaptığı paylaşım çokça beğeni ve yorum alan Ege Tanman'a gelen yorumlar ise oldukça şaşırtıcı. Kimse onun bu kadar değişebileceğine inanmıyor. İşte başta Ege Tanman olmak üzere ünlü çocuk oyuncuların son halleri...