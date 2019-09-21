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'den son dakika ve kar yağışı uyarısı geldi! Beyaza bürünecek...

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve kar yağışı uyarısı geldi. MGM, Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak beklendiğini, bölgenin yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağını duyurdu. Öte yandan Rize'nin Çamlıhemşin, Artvin'in Borçka, Gümüşhane Silve Yaylası'nın ve Trabzon'un yüksek kesimlerinin ardından Ardahan'da da mevsimin ilk karı düştü ve ortaya şahane manzaralar çıktı. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.9.2019 21:50 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 21:59
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Beyaza bürünecek...

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve kar yağışı uyarısı geldi. Eylül ayının sonuna doğru gelinirken yurt genelinde yüksek kesimlerde de kar yağışı etkisini hissettirmeye başladı. Hal böyle olunca, o bölgelerde yaşayan vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını oldukça merak ediyor. MGM, beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken kar yağışı uyarısında bulundu. Öte yandan, Doğu Karadeniz'in sahil kesimi ve alçak rakımlı yerleri etkisi altına alan yağmur ve soğuk yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.

ARDAHAN'DA KAR SÜRPRİZİ

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan Karayolunun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda kar yağışı, tipi ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Sahara Dağı'nda kurulan Yavuzköyün yayla evleri kar altında kalırken, ortaya seyirlik manzara çıktı. Sahara Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Beyaza bürünecek...
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