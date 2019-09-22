Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bu hafta gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor

Sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ülkemiz genelinde sıcaklık değerlerinin düşüşü ve mevsim normallerine gerilemesi neticesinde yağmurlu havaların da etkisini artması bekleniyor. Yüksek kesimlerde görülen kar yağışlarının ardından yeni haftaya ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ili ilgilendiren gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Önümüzdeki beş günlük sıcaklık değerlerini açıklayan MGM, tarih vererek vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öyle ki, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Haberimizin detaylarından önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini görüntüleyebilir; Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.