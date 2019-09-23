Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bu tarihlere dikkat

Sağanak yağışlar kapıda! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Eylül ayının son bulmasına az bir zaman kala, hava sıcaklıkları mevsim normallerine iniyor. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde yurdumuzun 2000 metre ve üzeri kesimlerinde ilk kar yağışları görüldü. Meteoroloji de, önümüzdeki günlere ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyururken; İstanbul ve beraberindeki illeri gök gürültülü kuvvetli yağış konusunda uyardı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesinin altını çizen MGM, yağışların beklendiği tarihi de açıkladı.

BU TARİHLERE DİKKAT

Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki 5 güne ilişkin beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.