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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bu tarihlere dikkat edin...

Genel Müdürlüğü'nden ve beraberinde birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Eylül ayının bitimine az bir zaman kala, hava sıcaklıkları belirgin bir şekilde düştü. Öyle ki, yurdumuzun yüksek kesimlerinde ilk kar yağışları da görüldü. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere Batı bölgelerindeki birçok ili uyardı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken kurum, vatandaşların da tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, İstanbul'da beklenen gök gürültülü kuvvetli yağışlar için de tarih verildi. Haberimizin detaylarından beş günlük tahmin raporunu bulabilir; Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.9.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 08:16
Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bu tarihlere dikkat edin...

Sağanak yağışlar kapıda! Genel Müdürlüğü'nden ve birçok ili ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Eylül ayının son bulmasına az bir zaman kala, hava sıcaklıkları mevsim normallerine iniyor. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde yurdumuzun 2000 metre ve üzeri kesimlerinde ilk kar yağışları görüldü. Meteoroloji de, önümüzdeki günlere ilişkin beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyururken; İstanbul ve beraberindeki illeri gök gürültülü kuvvetli yağış konusunda uyardı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesinin altını çizen MGM, yağışların beklendiği tarihi de açıkladı.

BU TARİHLERE DİKKAT

Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki 5 güne ilişkin beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bu tarihlere dikkat edin...
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