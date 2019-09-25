Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ŞOK 25 Eylül 1 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu güncel liste dopdolu! ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta yok yok!

25 Eylül 1 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu güncel liste dopdolu! indirim kataloğunda bu hafta yok yok!

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayına girdi. 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu cazip fiyatlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken elektrikli çay makinesi, desenli yorgan takımı, su geçirmez alez, örme masa örtüsünde sürpriz indirimler var. Bu haftanın fırsat indirimlerinden yararlanmak isteyenler mağazanın yolunu tutmaya başladılar. Ekonomik, kaliteli ürünlerin tek adresi yine bu fırsatlardan geçiyor. Sizde hesaplı ve kaliteli ürünlerden yararlanmak için en yakın ŞOK marketten alışverişlerinizi tamamlayın. Haberimizin devamında 25 Eylül’den 1 Ekim’e kadar sürecek olan ürünler kataloğuna erişebilir, indirimli ürünler listesine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 08:59
ŞOK 25 Eylül 1 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu güncel liste dopdolu! ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta yok yok!

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu tüketicisinin beğenisine sunuldu. Her zaman en avantajlı fırsatlarıyla şaşırtan en cazip fırsat indirimleriyle geliyor. Bu haftanın indirimli ürünler listesinde pamuklu battaniye, yastık, elektrikli çay makinesi, spor tayt, şampuan ve bakım kremleri katalogdaki yerini aldı. 25 Eylül'de başlayıp 1 Ekim tarihine kadar sürecek olan indirimli ürünler en çokta ev hanımlarının ilgisini çekiyor. İşte - 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler tam listesi…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! (25 EYLÜL- 1 EKİM 2019)

Her hafta takip edilen ürünler kataloğunun indirimli tam listesi yayınlandı. 25 Eylül tarihinde başlayıp 1 Ekim'e kadar sürecek olan katalogda bu hafta yok yok. Haberimizin devamında kataloğu indirimli tam listesine bakabilir, fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ŞOK 25 Eylül 1 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu güncel liste dopdolu! ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta yok yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN