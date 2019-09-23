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  • ŞOK 25 Eylül- 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?

25 Eylül- 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?

Hem ekonomik hem kaliteli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 25 Eylül'den 1 Ekim tariihne kadar sürecek olan kataloğun ilk sayfasındaki tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Hem kaliteli hem hesaplı alışveriş için cazip indirim fırsatları sunuyor. Bu haftaya ilişkin çelik çay makinesi, kadın erkek kışlık terlik çeşitleri, tek kişilik mikro fiber desenli yorgan, çift kişilik mikro fiber desenli yorgan indirimli ürünler listesindeki yerini aldı. Çarşamba günü başlayacak olan indirimlere ilgi yoğun bir şekilde sürüyor. İşte 25 Eylül-1 Ekim ürünler kataloğu tam liste sizlerle…

Giriş Tarihi: 23.09.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 15:06
ŞOK 25 Eylül- 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu tüketicisinin beğenisine sunuldu. Her hafta yeni kataloğuyla karşımıza çıkan mağazanın merak edildi. Özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken ŞOK kataloğunda bu hafta yok yok! 25 Eylül'den 1 Ekim tarihine kadar sürecek olan indirimli ürünlerde saç bakım ürünleri, tekstil ürünleri ve temizlik malzemelerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

İşte ŞOK 25 Eylül- 1 Ekim aktüel ürünler indirim kataloğu listesi…

ŞOK 25 Eylül- 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?
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ŞOK 25 Eylül- 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?
ŞOK 25 Eylül- 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?
ŞOK 25 Eylül- 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?
ŞOK 25 Eylül- 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?
ŞOK 25 Eylül- 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?
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