ŞOK 25 Eylül- 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?

Hem ekonomik hem kaliteli ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 25 Eylül'den 1 Ekim tariihne kadar sürecek olan kataloğun ilk sayfasındaki tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Hem kaliteli hem hesaplı alışveriş için ŞOK kataloğu cazip indirim fırsatları sunuyor. Bu haftaya ilişkin çelik çay makinesi, kadın erkek kışlık terlik çeşitleri, tek kişilik mikro fiber desenli yorgan, çift kişilik mikro fiber desenli yorgan indirimli ürünler listesindeki yerini aldı. Çarşamba günü başlayacak olan indirimlere ilgi yoğun bir şekilde sürüyor. İşte 25 Eylül-1 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste sizlerle…