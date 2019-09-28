Artvin hava durumu nasıl? 28 Eylül Meteoroloji’den Artvin Borçka sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre Artvin'de yaşanan sağanak yağış tüm ilde etkisini gösterdi. Artvin'in Borçka ilçesinde dün geceden itibaren yaşanan sağanak yağış vatandaşları olumsuz etkiledi. Anlık yaşanan sel sonucunda ilçede dereler taştı, Borçka- Hopa karayolu trafiğe kapandı. İşte 28 Eylül Artvin hava durumu…

ARTVİN HAVA DURUMU NASIL? 28 EYLÜL 2019

Artvin genelinde ise etkili olana sağanak yağmur, yarından itibaren ise yağmur yerini bulutlu ve parçalı bulutlu bir havaya bırakacak.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hopa'da Sundura Deresi'nin taşması sonucu Hopa- Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı. Önlemlerin alınmasının ardından trafik yeniden kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan "Can kaybı yok. Bölgede çalışmalarımız sürüyor" dedi.