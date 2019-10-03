Manavgat'taki bir kadın kasapların korkulu rüyası oldu
Manavgat’ta son 3 ay içerisinde çok sayıda kasap, kendisini öğretmen olarak tanıtan 35-40 yaşlarındaki bir kadın tarafından " Kredi kartımı okulda unuttum, isterseniz müdür beyi arayabilirsiniz" yalanıyla dolandırıldı. Olay kasaba gelen ve öğretmen olduğunu söyleyen kadının, siparişlerini hazırlattıktan sonra kredi kartını okuldaki dolabında unuttuğunu sabah parayı getireceğini belirterek 400 lira dolayında eti aldıktan sonra kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. kasap şikayetçi olurken, aynı şekilde 10'a yakın kasabın dolandırıldığı belirlendi.